Ця зима ознаменує кінець російської монополії на постачання газу - Подоляк

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«Ми знаємо, що це буде дуже важка зима, і європейцям також буде дуже важко, ціни на продукти та опалення зростуть. Але ця зима також ознаменує кінець російської монополії на постачання газу. І якщо ціна за свободу – зниження температури в будинку на два-три градуси, що ж, ми її заплатимо. І Європа має бути готовою зробити те саме», – наголосив Михайло Подоляк, переклад інтерв'ю якого наводять в ОП.

Деталі

Він також додав, що співпраця між урядом італійського прем'єр-міністра Маріо Драгі та командою Президента України Володимира Зеленського була особливо плідною.

“Але ми добре знаємо, що в Італії є політичні сили, які довгий час підтримували москву і зараз намагаються повернутися до влади. Однак ми впевнені, що Італія й далі відстоюватиме свої цінності свободи – ті, які поділяємо й ми, українці”, – переконаний Подоляк.

Доповнення

Кабінет міністрів України повідомив, середній показник готовності України до опалювального сезону становить 73%.