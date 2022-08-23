Эта зима ознаменует конец российской монополии на поставку газа - Подоляк

Цитата

«Мы знаем, что это будет очень тяжелая зима, и европейцам будет очень тяжело, цены на продукты и отопление возрастут. Но эта зима также ознаменует конец российской монополии на поставку газа. И если цена за свободу – понижение температуры в доме на два-три градуса, что ж, мы ее заплатим. И Европа должна быть готова сделать то же», – подчеркнул Михаил Подоляк, перевод интервью которого приводят в ОП.

Детали

Он также добавил, что сотрудничество между правительством итальянского премьер-министра Марио Драги и командой Президента Украины Владимира Зеленского было особенно плодотворным.

“Но мы хорошо знаем, что в Италии есть политические силы, долгое время поддерживавшие москву и сейчас пытающиеся вернуться к власти. Однако мы уверены, что Италия будет и дальше отстаивать свои ценности свободы – те, которые разделяем и мы, украинцы”, – убежден Подоляк.

Дополнение

Кабинет министров Украины сообщил, что средний показатель готовности Украины к отопительному сезону составляет 73%.