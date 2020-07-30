ЦВК звернулась до Донецької та Луганської ВЦА щодо можливості проведення місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Центральна виборча комісія звернулась до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновків щодо можливості організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЦВК.
“З метою належної організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на територіях Донецької та Луганської областей, зокрема, тих, що біля лінії розмежування, забезпечення прав та свобод громадян, а також зважаючи на те, що відповідно до закону про ВЦА районні, обласні військово-цивільні адміністрації здійснюють повноваження із надання Комісії висновків щодо можливості організації та підготовки проведення відповідних виборів на окремих територіях, ЦВК звернулась до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновків щодо можливості організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що йдеться про виборчі дільниці, які були утворені згідно з постановою ЦВК від 25 червня 2020 року № 117 “Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі”.
“Отримання таких висновків Комісія очікує не пізніше 5 серпня 2020 року”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, ЦВК попросила Мін’юст роз’яснити повноваження політичних партій в новоутворених районах.