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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100398 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109012 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 113872 просмотра

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4 марта, 13:46 • 145019 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114588 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 137972 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103461 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102753 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105022 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102259 просмотра

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ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ВГА относительно возможности проведения местных выборов

ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ВГА относительно возможности проведения местных выборов

Киев  •  УНН

 • 13545 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления заключений о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"С целью надлежащей организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года на территориях Донецкой и Луганской областей, в частности, тех, что у линии разграничения, обеспечения прав и свобод граждан, а также ввиду того, что согласно закону о ВГА районные, областные военно-гражданские администрации осуществляют полномочия по предоставлению Комиссии выводов о возможности организации и подготовки проведения соответствующих выборов на отдельных территориях, ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об избирательных участках, которые были образованы в соответствии с постановлением ЦИК от 25 июня 2020 № 117 "Об образовании обычных и специальных избирательных участков на постоянной основе".

"Получение таких выводов Комиссия ожидает не позднее 5 августа 2020 года", - указано в сообщении.

Напомним, ЦИК попросил Минюст разъяснить полномочия политических партий в новообразованных районах.

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