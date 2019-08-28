ЦВК завершила реєстрацію нових нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала усіх 424 народних депутатів, обраних на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.
"Станом на 28 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 424 народних депутатів України: 225 – обраних в ЗБВО та 199 – обраних в ОВО", - вказали у ЦВК.
Так, сьогодні було зареєструвано 29 народних депутатів: 14 - обраних в одномандатних виборчих округах, 15 - обраних в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Серед них:
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- 11 – від партії "Слуга народу",
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- 1 – від партії Всеукраїнське обʼєднання "Батьківщина",
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- 1 – від партії "Європейська солідарність",
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- 2 – від партії "Голос", зокрема, Святослава Вакарчука.
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Нагадаємо, у цьому складі ВР буде 424 нардепи, з яких 254 – нардепи, обрані за партійним списком або на мажоритарних округах від партії "Слуга народу".