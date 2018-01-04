ЦВК затвердила кошторис на 32 млн грн для проміжних виборів нардепів у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Центральна виборча комісія під час засідання затвердила кошторис на понад 32 мільйони гривень для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України у разі їх призначення в 2018 році. Про це поповідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Комісія затвердила кошторис ЦВК за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" на 2018 рік на загальну суму 32 млн 167 тис. 600 гривень. Зазначена сума становить орієнтовну потребу у коштах, необхідних для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України у разі їх призначення поточного року", - розповіли в прес-службі.
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У прес-службі додали, що також був затверджений кошторис ЦВК за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" на 2018 рік на загальну суму 31 млн 426 тис. 200 гривень.
"Окрім того, затверджено Розподіли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування з 17 перших виборів депутатів сільських, селищних рад в 7 регіонах України, яке відбудеться 14 січня 2018 року, а також на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення цього голосування на загальну суму 1 млн 279 тис. 400 гривень", - резюмували в ЦВК.
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Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія своєю постановою схвалила пропозиції стосовно проведення державного експерименту щодо встановлення результатів проміжних виборів народного депутата України.