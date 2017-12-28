ЦВК запропонувало експеримент по прискоренню підрахунку голосів виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Центральна виборча комісія своєю постановою схвалила пропозиції стосовно проведення державного експерименту щодо встановлення результатів проміжних виборів народного депутата України. Це рішення було прийняте підчас чергового засідання ЦВК, повідомили УНН в відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії.
“Експериментом передбачено, що відомості про зміст протоколів дільничних виборчих комісій в електронному вигляді будуть передаватися з усіх виборчих дільниць відразу і безпосередньо до Центральної виборчої комісії. Таким чином, українське суспільство та міжнародна спільнота матимуть можливість дізнатися про результати підрахунку голосів виборців вже на ранок дня наступного за днем голосування”, — розповіли в Секретаріаті ЦВК.
Там додали, що метою такого експерименту також є практичне випробування можливості автоматизованого формування протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях.
“Це також стосується протоколів окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі. Отримані данні використовуються виключно для аналізу результатів проведення експерименту, мають інформаційне значення і не спричиняють юридичних наслідків”, — резюмували в ЦВК.
Як повідомляв УНН, Раді пропонують призначити позачергові вибори сільських голів в 16 областях України.