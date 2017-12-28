ЦИК предложил эксперимент по ускорению подсчета голосов избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Центральная избирательная комиссия своим постановлением одобрила предложения по проведению государственного эксперимента по установлению результатов промежуточных выборов народного депутата Украины. Это решение было принято во время очередного заседания ЦИК, сообщили УНН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.
"Экспериментом предусмотрено, что сведения о содержании протоколов участковых избирательных комиссий в электронном виде будут передаваться со всех избирательных участков сразу и непосредственно в Центральную избирательную комиссию. Таким образом, украинское общество и международное сообщество смогут узнать о результатах подсчета голосов избирателей уже утром дня, следующего за днем голосования", - рассказали в Секретариате ЦИК.
Там добавили, что целью такого эксперимента также практическое испытание возможности автоматизированного формирования протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках.
"Это также касается протоколов окружных избирательных комиссий о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках, об итогах голосования в одномандатном избирательном округе. Полученные данные используются исключительно для анализа результатов проведения эксперимента, имеют информационное значение и не вызывают юридических последствий", - резюмировали в ЦИК.
Как сообщал УНН, Раде предлагают назначить внеочередные выборы сельских голов в 16 областях Украины.