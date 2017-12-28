Раді пропонують призначити позачергові вибори сільських голів в 16 областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Верховній раді пропонують призначити позачергові вибори сільських голів в 29 районах України на 25 березня 2018 року. Відповідні постанови зареєстровані з’явилися на сайті парламенту, передає УНН.
Так, народні депутати пропонують провести позачергові вибори в різних районах Чернігівській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Сумській, Полтавській, Луганській, Кіровоградській, Київській, Івано-Франківській, Запорізькій, Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, Вінницькій і Чернігівській областях.
Варто зазначити, що на 12.00 27 грудня, тексти постанови та пояснювальні записки до них відсутні.
Нагадаємо, у неділю, 24 грудня, в 51 територіальній об’єднаній громаді відбулися перші вибори. Загалом до поліції надійшло 97 повідомлень про порушення, відкрито 13 кримінальних проваджень.