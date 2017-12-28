Раде предлагают назначить внеочередные выборы сельских голов в 16 областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Верховной Раде предлагают назначить внеочередные выборы сельских голов в 29 районах Украины на 25 марта 2018 года. Соответствующие постановления зарегистрированы появились на сайте парламента, передает УНН.
Так, народные депутаты предлагают провести внеочередные выборы в разных районах Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Луганской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой и Черниговской областях.
Стоит отметить, что на 12.00 27 декабря, тексты постановления и пояснительные записки к ним отсутствуют.
Напомним, в воскресенье, 24 декабря, в 51 территориальной объединенной общине состоялись первые выборы. Всего в полицию поступило 97 сообщений о нарушениях, открыто 13 уголовных производств.