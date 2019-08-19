ЦВК зареєструвала вже 238 народних депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Центральна виборча комісія сьогодні зареєструвала 93 народних депутатів України, всього зареєстровано уже 238 нових нардепів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.
"На підставі протоколу ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Комісія зареєструвала 47 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - вказали у ЦВК.
Серед них:
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- 38 – від партії "Слуга народу", серед яких і Дмитро Разумков;
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- 1 – від партії "Опозиційна платформа - За життя";
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- 3 – від партії "Європейська солідарність";
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- 5 – від партії "Голос".
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Також на підставі відповідних протоколів ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів в одномандатних виборчих округах Комісія зареєструвала 46 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах.
"Таким чином, станом на 19 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 238 народних депутатів України: 119 – обраних в ЗБВО та 119 – обраних в ОВО", - вказали у ЦВК.
Нагадаємо, ЦВК встановила результати виборів народних депутатів на 210-му окрузі, визнавши обраним народним депутатом Бориса Приходька.