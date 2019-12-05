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ЦВК зареєструвала нардепом ще одного “Слугу народу”

ЦВК зареєструвала нардепом ще одного “Слугу народу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Під час чергового засідання Центральної виборчої комісії 5 грудня ЦВК визнала обраним та зареєструвала народного депутата України від партії “Слуга народу” Сергія Мандзія. Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає УНН.

"Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Мандзія Сергія Володимировича, 1974 року народження, проживає в місті Хмельницькому, члена політичної партії “Слуга народу”, включеного до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під № 136″, — повідомили у ЦВК.

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Нагадаємо, 3 грудня у Верховній Раді України на пленарному засіданні повідомили про виключення з депутатської фракції "Слуга народу" народних депутатів України Антона Полякова і Анни Скороход.

Крім того, голова Верховної Ради Дмитро Разумков на ранковому пленарному засіданні парламенту оголосив про виключення з фракції "Слуга народу" народного депутата Романа Іванісова.

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