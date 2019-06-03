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ЦВК зареєструвала 21 кандидата у нардепи на позачергові вибори

ЦВК зареєструвала 21 кандидата у нардепи на позачергові вибори

Київ • УНН

 • 13634 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Центральна виборча комісія станом на сьогодні зареєструвала 21 кандидата у народні депутати України для участі у позачергових виборах, призначені на 21 липня. Про це повідомила прес-служба ЦВК у Facebook, передає УНН.

Так, до Комісії надійшли заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами для реєстрації їх кандидатами у народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів.

Розглянувши зазначені документи та встановивши їх відповідність вимогам виборчого закону, Комісія зареєструвала 11 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування, а саме:

• Клопотовського В. П. – в ОВО № 16;
• Єфіменка А. О. – в ОВО № 27;
• Шпенова Д. Ю. – в ОВО № 37;
• Сольвара Р. М. – в ОВО № 91;
• Жукотанського О. В. – в ОВО № 93;
• Лучкова Є. П. – в ОВО № 100;
• Фельдмана О. Б. – в ОВО № 174;
• Хланя С. В. – в ОВО № 185;
• Дубовика О. В. – в ОВО № 191;
• Ничипоренка В. М. – в ОВО № 199;
• Хілька А. А. – в ОВО № 219.

"Таким чином, станом на 3 червня Комісія зареєструвала 21 кандидата у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, що ЦВК зареєструвала 9 кандидатів у народні депутати для участі у позачергових виборах.

Як повідомляв УНН, ЦВК утворила 199 окружних виборчих комісій з позачергових виборів народних депутатів.

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