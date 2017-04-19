ЦВК закликала комітетів ВР роз’яснити можливість призначення виборів в Донецькій та Луганській областях
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Центральна виборча комісія під час чергового засідання звернулася до Комітетів Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування і з питань правової політики та правосуддя з метою надання ними роз’яснень положень Закону України "Про місцеві вибори" щодо можливості призначення ЦВК і відповідними територіальними виборчими комісіями в межах своїх повноважень місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей, передає УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
Крім цього, у зверненні просять про надання роз’яснень щодо здійснення заміщення депутатів місцевих рад на цих територіях у разі дострокового припинення їх повноважень до призначення Верховною Радою України та проведення на зазначених територіях відповідних місцевих виборів. А у разі можливості призначення таких виборів – щодо невідкладного законодавчого врегулювання проблемних питань, які можуть виникнути під час організації підготовки та проведення таких місцевих виборів та здійснення заміщення депутатів місцевих рад.
Зазначається, що рішення прийняте у зв'язку з тим, що до Комісії надходять численні звернення стосовно можливості призначення та проведення відповідними територіальними виборчими комісіями виборів депутатів місцевих рад та відповідних сільських, селищних, міських голів, а також заміщення депутатів місцевих рад на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де 25 жовтня 2015 року чергові місцеві вибори не призначалися та не проводилися.
Як повідомляв УНН, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський заявив, що не бачить умов для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.