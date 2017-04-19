ЦИК призвала комитеты ВР разъяснить возможность назначения выборов в Донецкой и Луганской областях

Кроме этого, в обращении просят о предоставлении разъяснений относительно осуществления замещения депутатов местных советов на этих территориях в случае досрочного прекращения их полномочий до назначения Верховной Радой Украины и проведения на указанных территориях соответствующих местных выборов. А в случае возможности назначения таких выборов - по безотлагательному законодательному урегулированию проблемных вопросов, которые могут возникнуть при организации подготовки и проведения таких местных выборов и осуществления замещения депутатов местных советов.

Отмечается, что решение принято в связи с тем, что в Комиссию поступают многочисленные обращения о возможности назначения и проведения соответствующими территориальными избирательными комиссиями выборов депутатов местных советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, а также замещения депутатов местных советов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, где 25 октября 2015 очередные местные выборы не назначались и не проводились.

Как сообщал УНН, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил, что не видит условий для проведения выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.