ЦВК встановила заставу для кандидатів на посади міських голів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Центральна виборча комісія визначила розмір грошової застави для кандидатів на посади міських голів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Під час засідання Комісія визначила розмір грошової застави для кандидатів на посади міських голів та для виборчих списків кандидатів у депутати міських рад, висунутих у багатомандатних виборчих округах на перших місцевих виборах 30 червня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ЦВК призначила на 30 червня перші місцеві вибори у 66 об'єднаних територіальних громадах та додаткові вибори депутатів 30 сільських, селищних рад.
Як повідомляв УНН, ЦВК прийняла на опрацювання протоколи з "мокрими" печатками про підсумки повторного голосування на виборах президента України від усіх 199 окружних виборчих комісій.
Також ЦВК підбила офіційні підсумки повторного голосування 21 квітня на чергових виборах президента України в межах закордонного виборчого округу.