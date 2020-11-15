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ЦВК: внесено зміни до складу ТВК з місцевих виборів

ЦВК: внесено зміни до складу ТВК з місцевих виборів

Київ • УНН

 • 13775 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Центральна виборча комісія на засіданні 15 листопада внесла зміни до складу ТВК з місцевих виборів. Про це УНН повідомили у пресслужбі ЦВК.

"У звʼязку з надходженням подань щодо зміни складу ТВК Комісія вчергове внесла зміни до складу окремих територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановою ЦВК від 10 серпня 2020 року № 172", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як вказано, станом на 14 листопада 2020 року Комісія припинила повноваження 5 347 членів територіальних виборчих комісій. З них – 372 голів ТВК, 314 заступників голів ТВК, 374 секретарів ТВК, 4 287 членів ТВК.

Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувається в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

У ЦВК повідомили, що повторне голосування з виборів міських голів, яке відбувається у семи містах України 15 листопада, розпочалося вчасно та триває у штатному режимі.

В Україні 15 листопада, у другий тур місцевих виборів, поліція отримала вже 54 заяви, пов’язані з порушеннями виборчого процесу.

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