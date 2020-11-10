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ЦВК вимагає, аби Чернівецька міська ТВК встановила результати виборів до 12 листопада

ЦВК вимагає, аби Чернівецька міська ТВК встановила результати виборів до 12 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Центральна виборча комісія зобов’язала Чернівецьку міську ТВК невідкладно встановити підсумки та результати місцевих виборів. Як повідомили у пресслужбі ЦВК, результати виборів мають бути встановлені не пізніше 24 години 11 листопада, передає УНН.

"До Комісії надійшла заява Чернівецької обласної організації Політичної партії "Єдина Альтернатива" щодо протиправної бездіяльності Чернівецької міської ТВК. У ній, зокрема, зазначено, що станом на 9 листопада 2020 року вказана виборча комісія не встановила підсумки голосування з виборів депутатів Чернівецької обласної ради та депутатів Чернівецької районної ради у відповідних виборчих округах, а також результати виборів Чернівецької міської ради та Чернівецького міського голови. Указані обставини обумовлені затягуванням проведення повторного підрахунку голосів виборців на окремих виборчих дільницях", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, до ЦВК надійшла заява цієї ж організації політичної партії щодо порушення законодавства вказаною ТВК при прийнятті нею 8 листопада 2020 року рішення про повторний підрахунок голосів виборців на 40 виборчих дільницях, додали у пресслужбі.

У повідомленні зазначено, що Комісія скасувала рішення Чернівецької міської ТВК від 8 листопада 2020 року щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців на 40 виборчих дільницях, зафіксоване у протоколі засідання цієї виборчої комісії, розпочатого 25 жовтня 2020 року.

"... ЦВК зобов’язала вказану комісію не пізніше 24 години 11 листопада 2020 року встановити підсумки голосування з виборів депутатів Чернівецької обласної ради і депутатів Чернівецької районної ради, а також результати виборів депутатів Чернівецької міської ради та результати голосування з виборів Чернівецького міського голови, про що скласти відповідні протоколи.

Окрім того, зазначена ТВК зобовʼязана транспортувати перші примірники протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів Чернівецької обласної ради та депутатів Чернівецької районної ради разом з іншими документами до Чернівецьких районної та обласної територіальних виборчих комісій.

Не пізніше 10 години 12 листопада 2020 року вказана комісія має надіслати до ЦВК інформацію про виконання постанови Комісії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЦВК достроково припинила повноваження усього складу ще однієї міської ТВК.

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