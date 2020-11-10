ЦВК вимагає, аби Чернівецька міська ТВК встановила результати виборів до 12 листопада

"До Комісії надійшла заява Чернівецької обласної організації Політичної партії "Єдина Альтернатива" щодо протиправної бездіяльності Чернівецької міської ТВК. У ній, зокрема, зазначено, що станом на 9 листопада 2020 року вказана виборча комісія не встановила підсумки голосування з виборів депутатів Чернівецької обласної ради та депутатів Чернівецької районної ради у відповідних виборчих округах, а також результати виборів Чернівецької міської ради та Чернівецького міського голови. Указані обставини обумовлені затягуванням проведення повторного підрахунку голосів виборців на окремих виборчих дільницях", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, до ЦВК надійшла заява цієї ж організації політичної партії щодо порушення законодавства вказаною ТВК при прийнятті нею 8 листопада 2020 року рішення про повторний підрахунок голосів виборців на 40 виборчих дільницях, додали у пресслужбі.

У повідомленні зазначено, що Комісія скасувала рішення Чернівецької міської ТВК від 8 листопада 2020 року щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців на 40 виборчих дільницях, зафіксоване у протоколі засідання цієї виборчої комісії, розпочатого 25 жовтня 2020 року.

"... ЦВК зобов’язала вказану комісію не пізніше 24 години 11 листопада 2020 року встановити підсумки голосування з виборів депутатів Чернівецької обласної ради і депутатів Чернівецької районної ради, а також результати виборів депутатів Чернівецької міської ради та результати голосування з виборів Чернівецького міського голови, про що скласти відповідні протоколи.

Окрім того, зазначена ТВК зобовʼязана транспортувати перші примірники протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів Чернівецької обласної ради та депутатів Чернівецької районної ради разом з іншими документами до Чернівецьких районної та обласної територіальних виборчих комісій.

Не пізніше 10 години 12 листопада 2020 року вказана комісія має надіслати до ЦВК інформацію про виконання постанови Комісії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЦВК достроково припинила повноваження усього складу ще однієї міської ТВК.