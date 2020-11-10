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ЦИК требует, чтобы Черновицкая городская ТИК установила результаты выборов до 12 ноября

ЦИК требует, чтобы Черновицкая городская ТИК установила результаты выборов до 12 ноября

Киев  •  УНН

 • 13151 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия обязала Черновицкую городскую ТИК безотлагательно установить итоги и результаты местных выборов. Как сообщили в пресс-службе ЦИК, результаты выборов должны быть установлены не позднее 24 часов 11 ноября, передает УНН.

"В Комиссию поступило заявление Черновицкой областной организации Политической партии "Единая Альтернатива" о противоправной бездеятельности Черновицкой городской ТИК. В ней, в частности, указано, что на 9 ноября 2020 года указанная избирательная комиссия не установила итоги голосования по выборам депутатов Черновицкого областного совета и депутатов Черновицкого районного совета в соответствующих избирательных округах, а также результаты выборов Черновицкого городского совета и Черновицкого городского головы. Указанные обстоятельства обусловлены затягиванием проведения повторного подсчета голосов избирателей на отдельных избирательных участках", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦИК поступило заявление этой организации политической партии о нарушении законодательства указанной ТИК при принятии ею 8 ноября 2020 года решения о повторном подсчете голосов избирателей на 40 избирательных участках, добавили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что Комиссия отменила решение Черновицкой городской ТИК от 8 ноября 2020 о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 40 избирательных участках, что зафиксировано в протоколе заседания этой избирательной комиссии, начатого 25 октября 2020.

"... ЦИК обязала указанную комиссию не позднее 24 часов 11 ноября 2020 года установить итоги голосования по выборам депутатов Черновицкого областного совета и депутатов Черновицкого районного совета, а также результаты выборов депутатов Черновицкого городского совета и результаты голосования по выборам Черновицкого городского головы, о чем составить соответствующие протоколы.

Кроме того, указанная ТИК обязана транспортировать первые экземпляры протоколов об итогах голосования по выборам депутатов Черновицкого областного совета и депутатов Черновицкого районного совета вместе с другими документами в Черновицкие районную и областную территориальные избирательные комиссии.

Не позднее 10:00 12 ноября 2020 года указанная комиссия должна направить в ЦИК информацию о выполнении постановления Комиссии", - говорится в сообщении.

Напомним, ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава еще одной городской ТИК.

Украинские Национальные Новости

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