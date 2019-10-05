ЦВК відшкодувала парламентським партіям 467 млн грн витрат на агітацію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Центральна виборча комісія відшкодувала політичним партіям, які взяли участь у розподілі депутатських мандатів, витрати, пов’язані із фінансуванням їхньої передвиборної агітації. Про це УНН повідомили у пресслужбі ЦВК за підсумками засідання Комісії у суботу, яке провів новий голова ЦВК Олег Діденко.
"Комісія своїм рішенням відшкодувала політичним партіям, які взяли участь у розподілі депутатських мандатів на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, за рахунок коштів Державного бюджету України витрати, пов’язані із фінансуванням їхньої передвиборної агітації на вказаних виборах, у розмірі фактично здійснених політичною партією витрат на загальну суму 467 327 638,83 грн", - йдеться у повідомленні.
З них:
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- партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" відшкодовано 87 214 297,80 грн,
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- партії "Голос" – 105 669 560,00 грн,
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- партії "Європейська Солідарність" – 99 494 126,81 грн,
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- партії "Опозиційна платформа - За життя" – 60 309 381,40 грн,
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- партії "Слуга народу" – 114 640 272,82 грн.
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Нагадаємо, 4 жовтня ЦВК зібралася на перше засідання у новому складі. Головою ЦВК було обрано Діденка.