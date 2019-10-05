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ЦИК возместила парламентским партиям 467 млн грн расходов на агитацию

Киев • УНН

 • 12746 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Центральная избирательная комиссия возместила политическим партиям, которые приняли участие в распределении депутатских мандатов, расходы, связанные с финансированием их предвыборной агитации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЦИК по итогам заседания Комиссии в субботу, проведенного новым главой ЦИК Олегом Диденко.

ЦИК возместила парламентским партиям 467 млн грн расходов на агитацию

"Комиссия своим решением возместила политическим партиям, которые приняли участие в распределении депутатских мандатов на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, за счет средств Государственного бюджета Украины расходы, связанные с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, в размере фактически осуществленных политической партией расходов на общую сумму 467 327 638,83 грн", - говорится в сообщении.

Из них

  • партии "Батькивщина" возмещено 87 214 297,80 грн,
  • партии "Голос" - 105 669 560,00 грн,
  • партии "Европейская Солидарность" - 99 494 126,81 грн,
  • партии "Оппозиционная платформа - За життя" - 60 309 381,40 грн,
  • партии "Слуга народа" - 114 640 272,82 грн.

Напомним, 4 октября ЦИК собралась на первое заседание в новом составе. Председателем ЦИК был избран Диденко.

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