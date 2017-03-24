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ЦВК відмовилася надати НАБУ інформацію про функціонування Держреєстру виборців

ЦВК відмовилася надати НАБУ інформацію про функціонування Держреєстру виборців

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Центральна виборча комісія відмовилася надати Національному антикорупційному бюро України низку документів та інформацію з Державного реєстру виборців без пред’явлення оригіналу ухвали слідчого судді. Таке рішення було ухвалене сьогодні на черговому засіданні ЦВК, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

За інформацією прес-служби, до ЦВК надійшло звернення від керівника Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ про надання завірених копій або фотокопій оригіналів низки документів та інформації щодо впровадження, функціонування та захисту Державного реєстру виборців.

У Комісії наголосили, що такий доступ до речей і документів за зверненням НАБУ вони можуть надати тільки у тому випадку, коли їм пред’явлення оригіналу ухвали суду та вручення її копії.

“Комісія вирішила надати тимчасовий доступ до речей і документів, указаних у зверненні керівника Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України О.Карєєва, або які містять запитувану інформацію, особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, у разі пред’явлення оригіналу такої ухвали та вручення її копії”, — зазначили у відомстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦВК просить ГПУ перевірити законність обшуків, які провело НАБУ

У ЦВК підкреслили, що збір інформації про систему “Державний реєстр виборців” становить потенційну загрозу інформаційній безпеці держави, оскільки існує реальна загроза та можливість її передачі особам, які беруть участь у збройному конфлікті на сході України та незаконній окупації території нашої держави.

У зв’язку з цим Центрвиборчком копії своєї постанови надіслали Президенту, ВРУ, РНБО, Держспецзв’язку, а також ГПУ, СБУ НАБУ для організації перевірки стосовно наявності ознак злочинів, передбачених статтями 111 (державна зрада) та 365 (перевищення влади або службових повноважень) ККУ.

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