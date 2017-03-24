ЦИК отказалась предоставить НАБУ информацию о функционировании Госреестра избирателей

По информации пресс-службы, в ЦИК поступило обращение от руководителя Второго подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ о предоставлении заверенных копий или фотокопий оригиналов ряда документов и информации по внедрению, функционированию и защиты Государственного реестра избирателей.

В Комиссии отметили, что такой доступ к вещам и документам по обращению НАБУ они могут предоставить только в том случае, когда им предъявят оригинал решения суда и вручят его копию.

"Комиссия решила предоставить временный доступ к вещам и документам, указанным в обращении руководителя Второго подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины О.Кареева, или содержащие запрашиваемую информацию, лицу, указанному в постановлении следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам, в случае предъявления оригинала такого решения и вручения его копии", - отметили в ведомстве.

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В ЦИК подчеркнули, что сбор информации о системе "Государственный реестр избирателей" представляет потенциальную угрозу информационной безопасности государства, поскольку существует реальная угроза и возможность ее передачи лицам, участвующим в вооруженном конфликте на востоке Украины и незаконной оккупации территории нашего государства.

В связи с этим Центризбирком копии своего постановления направили Президенту, ВРУ, СНБО, Госспецсвязи, а также ГПУ, СБУ НАБУ для организации проверки относительно наличия признаков преступлений, предусмотренных статьями 111 (государственная измена) и 365 (превышение власти или служебных полномочий ) УК.