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ЦВК: в запрошеннях на вибори будуть рекомендації щодо запобігання поширенню COVID-19

ЦВК: в запрошеннях на вибори будуть рекомендації щодо запобігання поширенню COVID-19

Київ • УНН

 • 12171 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. В іменних запрошеннях на вибори у період дії карантину зазначатимуться рекомендації щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Повідомляється, що Комісія ухвалила постанову “Про особливості виготовлення іменних запрошень на вибори у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2″.

"Указаним рішенням Комісія встановила, що на період дії карантину під текстом іменних запрошень, які виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців за формами, затвердженими Комісією, також зазначатимуться відповідні рекомендації виборцям щодо запобігання поширенню хвороби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЦВК ухвалила рішення щодо виділення додаткових коштів для повторного голосування.

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