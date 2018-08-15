ЦВК унеможливила проведення виборів в ОТГ у жовтні — Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Центральна виборча комісія прийняла рішення, яке унеможливило проведення у жовтні виборів у новоутворених об’єднаних територіальних громадах України. Про це у мережі Facebook повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Днями ЦВК прийняла рішення, яке унеможливило проведення в жовтні виборів у новоутворених об’єднаних громадах. Це рішення створює ризик гальмування децентралізації, яка сьогодні є однією з найбільш успішних і затребуваних реформ... Тому я закликаю Центральну виборчу комісію переглянути своє рішення і знайти можливість сприяти проведенню виборів в тих громадах, де вони були заплановані”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія України узгодила обсяги видатків для проведення виборів Президента України та народних депутатів України.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада під час сесії восени розгляне проект Виборчого кодексу, оновлення Центральної виборчої комісії та імплементаційні законопроекти до закону про національну безпеку.