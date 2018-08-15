ЦИК сделал невозможным проведение выборов в ОТО в октябре - Гройсман

"На днях ЦИК приняла решение, которое сделало невозможным проведение в октябре выборов во вновь объединенных общинах. Это решение создает риск торможения децентрализации, которая сегодня является одной из наиболее успешных и востребованных реформ... Поэтому я призываю Центральную избирательную комиссию пересмотреть свое решение и найти возможность способствовать проведению выборов в тех общинах, где они были запланированы", - говорится в сообщении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины согласовала объемы расходов для проведения выборов Президента Украины и народных депутатов Украины.

Как сообщал УНН, Верховная Рада во время сессии осенью рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты в закон о национальной безопасности.