ЦИК сделал невозможным проведение выборов в ОТО в октябре - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия приняла решение, которое сделало невозможным проведение в октябре выборов во вновь объединенных территориальных общинах Украины. Об этом в сети Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"На днях ЦИК приняла решение, которое сделало невозможным проведение в октябре выборов во вновь объединенных общинах. Это решение создает риск торможения децентрализации, которая сегодня является одной из наиболее успешных и востребованных реформ... Поэтому я призываю Центральную избирательную комиссию пересмотреть свое решение и найти возможность способствовать проведению выборов в тех общинах, где они были запланированы", - говорится в сообщении.
Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины согласовала объемы расходов для проведения выборов Президента Украины и народных депутатов Украины.
Как сообщал УНН, Верховная Рада во время сессии осенью рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты в закон о национальной безопасности.