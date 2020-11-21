ЦВК сформувала новий склад Васильківської та Фастівської міських ТВК

“Комісія сформувала новий склад Васильківської міської територіальної виборчої комісії Обухівського району Київської області у звʼязку з достроковим припиненням Київським окружним адміністративним судом 15 листопада 2020 року повноважень усього складу цієї комісії”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, окрім того, сформовано новий склад Фастівської міської ТВК Фастівського району Київської області у звʼязку з її достроковим припиненням повноважень.

“Новий склад вказаних комісій сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій: Васильківської міської ТВК — у кількості 17 осіб, Фастівської міської ТВК — 14 осіб”, — повідомили в ЦВК.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбудеться другий тур місцевих виборів, у 11 містах України обиратимуть мерів.