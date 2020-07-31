ЦВК: під час виборів мера Київ поділять на 10 округів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Під час виборів Київського міського голови 25 жовтня єдиний одномандатний міський виборчий округ поділять на 10 територіальних виборчих округів, межі яких збігаються з межами районів у столиці. Таке рішення затвердили під час засідання Центральної виборчої комісії 30 липня, повідомляє пресслужба ЦВК, передає УНН.
“Оскільки у законодавстві були суперечності щодо формування районних виборчих комісій у містах з кількістю виборців 2 млн і більше, а також утворення територіальних виборчих округів у таких містах, ЦВК з метою забезпечення однакового застосування деяких положень законодавства України прийняла вище згадане роз’яснення”, — йдеться у повідомленні.
У роз’ясненні додається, що єдиний одномандатний міський виборчий округ з виборів Київського міського голови поділяється на 10 територіальних виборчих округів, межі яких збігаються з межами районів у місті Києві. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймається.
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У Центрвиборчкомі пояснили, що територіальні виборчі округи з виборів депутатів Київської міської ради утворюються Київською міською виборчою комісією у порядку та строки, визначені Виборчим кодексом.
Нагадаємо, верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.