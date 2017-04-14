ЦВК надала Раді пропозиції стосовно заповнення кандидатами у президенти декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Центральна виборча комісія надіслала Верховній Раді України свої пропозиції стосовно змін до законодавства щодо визначення форми подання кандидатами у президенти, народні депутати, міські та сільські голови тощо декларації про доходи та витрати, передає УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
За повідомленням прес-служби, ЦВК схвалила пропозиції щодо вдосконалення законів України з питань проведення виборів, викладені у формі законопроекту стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру кандидатами на пост Президента України, в народні депутати України, в депутати місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів, старост.
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Як поінформували у Комісії, цю постанову надіслали Верховній Раді.
“Рішення прийняте у зв’язку з виникненням правової невизначеності щодо форми декларації для її подання відповідними кандидатами”, — пояснили у ЦВК.
Разом з тим, як наголосив під час засідання доповідач з цього питання заступник голови Комісії Андрій Магера, розроблені Комісією пропозиції жодною мірою не передбачають скасування обов’язку кандидатів подавати декларацію і не впливають на юридичну відповідальність, передбачену і Кримінальним кодексом, і Кодексом про адміністративні правопорушення, за неподання, несвоєчасне подання декларації або подання недостовірної інформації в ній.
“До того ж, на мій погляд, для виборця набагато зручніше зайти на сайт НАЗК і ознайомитися з декларацією того чи іншого кандидата, ніж шукати її десь в пресі або звертатися до територіальної виборчої комісії, щоб ознайомитися там з відповідною декларацією”, — зазначив А.Магера.
У зв’язку з цим, резюмували у ЦВК, для недопущення порушень виборчих прав громадян України, зокрема під час організації підготовки і проведення місцевих виборів, які постійно відбуваються в Україні, наразі існує нагальна необхідність усунення правової невизначеності, прогалин у законодавстві в частині врегулювання питання подання декларацій відповідними кандидатами.