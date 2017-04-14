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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77599 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111220 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169464 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124597 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121745 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115199 просмотра

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ЦИК предоставила Раде предложения по заполнению кандидатами в президенты деклараций

ЦИК предоставила Раде предложения по заполнению кандидатами в президенты деклараций

Киев  •  УНН

 • 9863 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия направила Верховной Раде Украины свои предложения относительно изменений в законодательство относительно определения формы представления кандидатами в президенты, народные депутаты, городские и сельские головы и т.д. декларации о доходах и расходах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

По сообщению пресс-службы, ЦИК одобрил предложения по совершенствованию законов Украины по вопросам проведения выборов, изложенные в форме законопроекта относительно декларирования имущественного положения, доходов, расходов и обязательств финансового характера кандидатами на пост Президента Украины, в народные депутаты Украины, в депутаты местных советов и на должности сельских, поселковых, городских голов, старост.

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Как сообщили в Комиссии, это постановление прислали Верховной Раде.

"Решение принято в связи с возникновением правовой неопределенности относительно формы декларации для ее представления подходящими кандидатами", - пояснили в ЦИК.

Вместе с тем, как отметил во время заседания докладчик по этому вопросу заместитель председателя Комиссии Андрей Магера, разработанные Комиссией предложения ни в коей мере не предусматривают отмену обязанности кандидатов подавать декларацию и не влияют на юридическую ответственность, предусмотренную и Уголовным кодексом, и Кодексом об административных правонарушениях за непредставление, несвоевременное представление декларации или представление недостоверной информации в ней.

"К тому же, на мой взгляд, для избирателя гораздо удобнее зайти на сайт Назка и ознакомиться с декларацией того или иного кандидата, чем искать ее где-то в прессе или обращаться в территориальную избирательную комиссию, чтобы ознакомиться там с соответствующей декларацией", - отметил А .Магера.

В связи с этим, резюмировали в ЦИК для недопущения нарушений избирательных прав граждан Украины, в частности при организации подготовки и проведения местных выборов, которые постоянно происходят в Украине, пока существует настоятельная необходимость устранения правовой неопределенности, пробелов в законодательстве в части урегулирования вопроса представление деклараций подходящими кандидатами.

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