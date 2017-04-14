ЦИК предоставила Раде предложения по заполнению кандидатами в президенты деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия направила Верховной Раде Украины свои предложения относительно изменений в законодательство относительно определения формы представления кандидатами в президенты, народные депутаты, городские и сельские головы и т.д. декларации о доходах и расходах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
По сообщению пресс-службы, ЦИК одобрил предложения по совершенствованию законов Украины по вопросам проведения выборов, изложенные в форме законопроекта относительно декларирования имущественного положения, доходов, расходов и обязательств финансового характера кандидатами на пост Президента Украины, в народные депутаты Украины, в депутаты местных советов и на должности сельских, поселковых, городских голов, старост.
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Как сообщили в Комиссии, это постановление прислали Верховной Раде.
"Решение принято в связи с возникновением правовой неопределенности относительно формы декларации для ее представления подходящими кандидатами", - пояснили в ЦИК.
Вместе с тем, как отметил во время заседания докладчик по этому вопросу заместитель председателя Комиссии Андрей Магера, разработанные Комиссией предложения ни в коей мере не предусматривают отмену обязанности кандидатов подавать декларацию и не влияют на юридическую ответственность, предусмотренную и Уголовным кодексом, и Кодексом об административных правонарушениях за непредставление, несвоевременное представление декларации или представление недостоверной информации в ней.
"К тому же, на мой взгляд, для избирателя гораздо удобнее зайти на сайт Назка и ознакомиться с декларацией того или иного кандидата, чем искать ее где-то в прессе или обращаться в территориальную избирательную комиссию, чтобы ознакомиться там с соответствующей декларацией", - отметил А .Магера.
В связи с этим, резюмировали в ЦИК для недопущения нарушений избирательных прав граждан Украины, в частности при организации подготовки и проведения местных выборов, которые постоянно происходят в Украине, пока существует настоятельная необходимость устранения правовой неопределенности, пробелов в законодательстве в части урегулирования вопроса представление деклараций подходящими кандидатами.