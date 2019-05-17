ЦВК дозволила низці організацій мати спостерігачів на місцевих виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Центральна виборча комісія дозволила низці громадських організацій мати спостерігачів на місцевих виборах, які мають відбутися 30 червня 2019 року. Про це йдеться в повідомленні секретаріату ЦВК, передає УНН.
Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 30 червня 2019 року Всеукраїнській громадській організації "Передові правові ініціативи" та громадським організаціям "Миколаївщина – надійний партнер", "Національний моніторинг", "Рада з захисту законності та правопорядку" та "Чернігівська правозахисна спілка", розглянувши відповідні клопотання та додані до них документи.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія затвердила розподіли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення виборів 30 червня.