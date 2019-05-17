ЦИК разрешила ряду организаций иметь наблюдателей на местных выборах

Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 30 июня 2019 года Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы" и общественным организациям "Николаевская область - надежный партнер", "Национальный мониторинг", "Совет по защите законности и правопорядка" и "Черниговский правозащитный союз", рассмотрев соответствующие ходатайства и приложенные к ним документы.

Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение выборов 30 июня.