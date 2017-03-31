ЦВК дозволила громадській організації мати спостерігачів на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Центральна виборча комісія сьогодні, 31 березня, надала дозвіл громадській організації мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 7 і 14 травня 2017 року. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.
Сьогодні, 31 березня, відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провів заступник Голови Комісії Андрій Магера.
Комісія визначила розмір грошової застави для кандидата на посаду Старобільського міського голови Луганської області на позачергових місцевих виборах 11 червня 2017 року.
Окрім того, розглянувши відповідні клопотання, ЦВК надала дозвіл Всеукраїнській громадській організації "Передові правові ініціативи" мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів, а також перших виборів старост сіл, селищ, які відбудуться 7 та 14 травня 2017 року.
Також внесено зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановою ЦВК від 6 вересня 2015 року № 230 "Про формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення та міста Києва), районних у місті Києві виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів".
Як повідомляв УНН, у ЦВК ініціювали повну комп'ютеризацію роботи дільничних виборчих комісій.