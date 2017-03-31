ЦИК разрешила общественной организации иметь наблюдателей на выборах

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77594 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111219 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169463 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124596 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121745 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115199 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106103 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107376 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103825 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160032 просмотра

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ЦИК разрешила общественной организации иметь наблюдателей на выборах

ЦИК разрешила общественной организации иметь наблюдателей на выборах

Киев  •  УНН

 • 14142 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня, 31 марта, предоставила разрешение общественной организации иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 7 и 14 мая 2017. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЦИК.

Сегодня, 31 марта, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провел заместитель Председателя Комиссии Андрей Магера.

Комиссия определила размер денежного залога для кандидата на должность Старобельского городского головы Луганской области на внеочередных местных выборах 11 июня 2017.

Кроме того, рассмотрев соответствующие ходатайства, ЦИК предоставила разрешение Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы" иметь официальных наблюдателей во время промежуточных выборов депутатов сельских, поселковых советов, повторных выборов депутатов сельских, поселковых советов и сельских, поселковых голов, а также первых выборов старост сел , поселков, которые состоятся 7 и 14 мая 2017 года.

Также внесены изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлением ЦИК от 6 сентября 2015 № 230 "О формировании состава областных, районных (кроме районов в Автономной Республике Крым), городских (городов областного значения и города Киева), районных в городе Киеве избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов ".

Как сообщал УНН, в ЦИК инициировали полную компьютеризацию работы участковых избирательных комиссий.

 

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