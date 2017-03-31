ЦИК разрешила общественной организации иметь наблюдателей на выборах

Сегодня, 31 марта, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провел заместитель Председателя Комиссии Андрей Магера.

Комиссия определила размер денежного залога для кандидата на должность Старобельского городского головы Луганской области на внеочередных местных выборах 11 июня 2017.

Кроме того, рассмотрев соответствующие ходатайства, ЦИК предоставила разрешение Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы" иметь официальных наблюдателей во время промежуточных выборов депутатов сельских, поселковых советов, повторных выборов депутатов сельских, поселковых советов и сельских, поселковых голов, а также первых выборов старост сел , поселков, которые состоятся 7 и 14 мая 2017 года.

Также внесены изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлением ЦИК от 6 сентября 2015 № 230 "О формировании состава областных, районных (кроме районов в Автономной Республике Крым), городских (городов областного значения и города Киева), районных в городе Киеве избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов ".

Как сообщал УНН, в ЦИК инициировали полную компьютеризацию работы участковых избирательных комиссий.