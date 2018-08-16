Цуренко вибила дев'яту ракетку світу з турніру в Цинциннаті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Киянка Леся Цуренко успішно пройшла друге коло турніру WTA Premier 5 на хардових кортах в Цинциннаті (США), повідомляє кореспондент УНН.
Після першого сету протистояння із 9-ю ракеткою світу Гарбіньє Мугурусою здавалося, що записний фаворит пройде далі, адже у виконанні іспанки відбулося два брейки — 2:6. Проте в наступних сетах киянці вдалося змінити сценарій поєдинку та виграти два сети з однаковими цифрами на табло — 6:4, 6:4.
Примітно, що Цуренко програвала у заключній партії 1:4, але зуміла виграти 5-ть геймів поспіль.
Додамо також, у 1/8 фіналу Цуренко зіграє із 49-ю ракеткою світу росіянкою Катериною Макаренко. Російська тенісистка поки лідирує 2:1 по зустрічам, але останню особисту гру виграла українка (перший раунд “Ролан Гаррос-2017”).