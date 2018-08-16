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Цуренко выбила девятую ракетку мира из турнира в Цинциннати

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Киевлянка Леся Цуренко успешно прошла второй круг турнира WTA Premier 5 в хардових кортах в Цинциннати (США), сообщает корреспондент УНН.

Цуренко выбила девятую ракетку мира из турнира в Цинциннати

После первого сета противостояния с 9-й ракеткой мира Гарбинье Мугурусою казалось, что записной фаворит пройдет дальше, ведь в исполнении испанки произошло два брейка — 2:6. Однако в последующих сетах киевлянке удалось изменить сценарий поединка и выиграть два сета с одинаковыми цифрами на табло — 6:4, 6:4.

Примечательно, что Цуренко проигрывала в заключительной партии 1:4, но сумела выиграть 5-ти геймов подряд.

Добавим также, в 1/8 финала Цуренко сыграет с 49-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Макаренко. Российская теннисистка пока лидирует 2:1 по встречам, но последнюю личную декабря выиграла украинка (первый раунд “Ролан Гаррос-2017”).

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