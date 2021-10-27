На Цукерберга та його дружину подали до суду за домагання
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На засновника Facebook Марка Цукерберга та його дружину Прісциллу Чан подали до суду за сексуальні домагання та расову дискримінацію на роботі. Про це повідомляє УНН із посиланням на New York Post та NBC.
Деталі
Позови проти Цукербергів ще 20 вересня до суду Сан-Франциско подало двоє їхніх колишніх співробітників: Джон Доу, який керував домашнім господарством, та Міа Кінг — працівниця служби безпеки.
Доу працював на пару із січня 2017 року до березня 2019 року, а Кінг — з травня 2018 року до лютого 2019 року.
У позові Кінг стверджує, що неодноразово зазнавала на роботі расової дискримінації. Зокрема, зі слів жінки-афроамериканки, менеджер фірми Цукерберга Ліам Бут говорив, що у неї “непрофесійна” зачіска, і взяли її на роботу лише через те, що вона темношкіра. А Доу заявив, що з боку Бута зазнавав сексуальних домагань.
Також обидва позивачі зазначають, що терпіли образи щодо їхньої належності до ЛГБТ-спільноти.
Цукерберга та Чан у позовах назвали роботодавцями, які допустили дискримінацію. Окрім того, подружжя звинувачують у затримці зарплати та тяжких умовах праці.
Представник сім’ї Бен Лаболт заявив, що звинувачення проти Цукербергів неможливо підтвердити.
“Ми пишаємося командою професіоналів, які працюють у сімейному офісі, і впевнені, що ці звинувачення, спрямовані на те, щоб несправедливо принизити наших колег, зазнають поразки”, — зазначив ЛаБолт.
Повідомляють, що наразі суд не призначив слухань у справі.
Нагадаємо
Засновник, генеральний директор Facebook Марк Цукерберг та Прісцилла Чан одружилися 19 травня 2012 року. Почали зустрічатися ще 2003 року під час навчання у Гарвардському університеті.
Пара має двох доньок: Максиму (2015) та Августу (2017).
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