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На Цукерберга и его жену подали в суд за домогательства

Киев • УНН

 • 39706 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. На основателя Facebook Марка Цукерберга и его супругу Присциллу Чан подали в суд за сексуальные домогательства и расовую дискриминацию на работе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Post и NBC.

На Цукерберга и его жену подали в суд за домогательства

Детали

Иски против Цукербергов еще 20 сентября в суд Сан-Франциско подали двое их бывших сотрудников: Джон Доу, руководивший домашним хозяйством, и Миа Кинг — работница службы безопасности.

Доу работал на пару с января 2017 года по март 2019 года, а Кинг — с мая 2018 года по февраль 2019 года.

В иске Кинг утверждает, что неоднократно подвергалась на работе расовой дискриминации. В частности, по словам женщины-афроамериканки, менеджер фирмы Цукерберга Лиам Бут говорил, что у нее “непрофессиональная” прическа, и взяли ее на работу только потому, что она темнокожая. А Доу заявил, что со стороны Бута подвергался сексуальным домогательствам.

Также оба истца отметили, что терпели оскорбления относительно их принадлежности к ЛГБТ-сообществу.

Цукерберга и Чан в исках назвали работодателями, допустившими дискриминацию. Кроме того, супружескую пару обвиняют в задержке зарплаты и тяжелых условиях труда.

Представитель семьи Бен Лаболт заявил, что обвинения против Цукербергов невозможно подтвердить.

“Мы гордимся командой профессионалов, работающих в семейном офисе, и уверены, что эти обвинения, направленные на то, чтобы несправедливо унизить наших коллег, потерпят поражение”, — отметил Лаболт.

Сообщается, что суд еще не назначил слушаний по делу.

Напомним

Основатель, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг и Присцилла Чан поженились 19 мая 2012 года. Начали встречаться еще в 2003 году во время учебы в Гарвардском университете.

У пары есть две дочери: Максима (2015) и Августа (2017).

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