Цукерберг і його дружина виділять 30 млн доларів на боротьбу з низьким рівнем грамотності
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Засновник компанії Facebook Марк Цукерберг і його дружина Прісцилла Чан пожертвують 30 млн доларів США Гарвардському університету і Массачусетському технологічному інституту на ініціативу, спрямовану на боротьбу з низьким рівнем грамотності серед учнів молодших класів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Boston Globe.
Як зазначає видання, освітня ініціатива, яка носить назву Reach Every Reader (“Дотягнися до кожного читача”), розрахована на п’ять років. У її рамках університети планують створити мережевий інструмент, який дозволить визначити навчальні заклади, учні яких відчувають найбільш серйозні труднощі при читанні, встановити, у чому полягає їх причина, і запропонувати методи, які зможуть застосувати викладачі та батьки для підвищення навичок читання дітей.
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Нагадаємо, рішення керівництва соціальної мережі Facebook показувати користувачам менше відеороликів призвело до того, що користувачі проводять там тепер на 50 мільйонів годин в день менше. Про це напередодні заявив засновник і очільник Facebook Марк Цукерберг.