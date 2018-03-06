Цукерберг и его жена выделят 30 млн долларов на борьбу с низким уровнем грамотности

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 44907 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 57576 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 61042 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102962 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 94474 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103793 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110819 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117003 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122553 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133995 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цукерберг и его жена выделят 30 млн долларов на борьбу с низким уровнем грамотности

Цукерберг и его жена выделят 30 млн долларов на борьбу с низким уровнем грамотности

Киев  •  УНН

 • 22563 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Основатель компании Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан пожертвуют 30 млн долларов США Гарвардскому университету и Массачусетскому технологическому институту на инициативу, направленную на борьбу с низким уровнем грамотности среди учащихся младших классов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Boston Globe.

Как отмечает издание, образовательная инициатива, которая носит название Reach Every Reader (“Дотянись до каждого читателя”), рассчитанная на пять лет. В ее рамках университеты планируют создать сетевой инструмент, который позволит определить учебные заведения, учащиеся которых испытывают наиболее серьезные трудности при чтении, установить, в чем заключается их причина, и предложить методы, которые смогут применить преподаватели и родители для повышения навыков чтения детей.

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Напомним, решение руководства социальной сети Facebook показывать пользователям меньше видеороликов привело к тому, что пользователи проводят там теперь на 50 млн часов в день меньше. Об этом накануне заявил основатель и глава Facebook Марк Цукерберг.

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