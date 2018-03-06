Цукерберг и его жена выделят 30 млн долларов на борьбу с низким уровнем грамотности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Основатель компании Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан пожертвуют 30 млн долларов США Гарвардскому университету и Массачусетскому технологическому институту на инициативу, направленную на борьбу с низким уровнем грамотности среди учащихся младших классов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Boston Globe.
Как отмечает издание, образовательная инициатива, которая носит название Reach Every Reader (“Дотянись до каждого читателя”), рассчитанная на пять лет. В ее рамках университеты планируют создать сетевой инструмент, который позволит определить учебные заведения, учащиеся которых испытывают наиболее серьезные трудности при чтении, установить, в чем заключается их причина, и предложить методы, которые смогут применить преподаватели и родители для повышения навыков чтения детей.
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Напомним, решение руководства социальной сети Facebook показывать пользователям меньше видеороликов привело к тому, что пользователи проводят там теперь на 50 млн часов в день меньше. Об этом накануне заявил основатель и глава Facebook Марк Цукерберг.