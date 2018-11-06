"Црвєна Звєзда" завдала поразки фіналісту попередньої Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Белграді на стадіоні “Райко Мітіч” відбувся один із перших поєдинків четвертого туру групової стадії Ліги чемпіонів між “Црвєною Звєздою” та англійським “Ліверпулем”, передає кореспондент УНН.
В середині тайму подача з кутового німця Марко Маріна призвела до виграної боротьби на другому поверсі форвардом Павковим та його завданому удару головою — 1:0. Невеликий проміжок часу пройшов між першим і другим взяттям воріт — все той же Павков з дальньої відстані вдруге пробив Аліссона та встановив остаточні цифри на табло 2:0.
Примітно, що “Ліверпуль” потерпів четвертої поспіль поразки на виїзді в Лізі чемпіонів. Минулорічний фіналіст Ліги чемпіонів поки очолю квартет С — 6 очок, але головні суперники “ПСЖ” і “Наполі” ще не зіграли матч.