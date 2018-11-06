"Црвена Звезда" нанесла поражение финалисту предыдущей Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Белграде на стадионе “Райко Митич” состоялся один из первых поединков четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов между “Црвеной Звездой” и английским “Ливерпулем”, передает корреспондент УНН.
В середине тайма подача с углового немца Марко Марина привела к выигранной борьбы на втором этаже форвардом Павковым и его причиненному удар головой — 1:0. Небольшой промежуток времени прошел между первым и вторым взятием ворот — все тот же Павков с дальнего расстояния во второй раз пробил Алиссона и установил окончательные цифры на табло 2:0.
Примечательно, что “Ливерпуль” потерпел четвертое подряд поражение на выезде в Лиге чемпионов. Прошлогодний финалист Лиги чемпионов пока возглавляет квартет С — 6 очков, но главные соперники “ПСЖ” и “Наполи” еще не сыграли матч.