ЦРУ обмежило доступ до секретної інформації заступнику М.Флінна

“Високопоставлений заступник радника з питань національної безпеки Майкл Флінна був відсторонений від особливого допуску до секретної інформації, що по суті означає припинення його повноважень у Раді національної безпеки та підвищує рівень напруженості у відносинах між Флінном і розвідувальним співтовариством”, — йдеться в повідомленні.