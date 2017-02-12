ЦРУ обмежило доступ до секретної інформації заступнику М.Флінна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Центральне розвідувальне управління США не допустило заступника радника президента США з питань національної безпеки Робіна Таунлі до вищого рівня секретної інформації, передає УНН з посиланням на Politico.
“Високопоставлений заступник радника з питань національної безпеки Майкл Флінна був відсторонений від особливого допуску до секретної інформації, що по суті означає припинення його повноважень у Раді національної безпеки та підвищує рівень напруженості у відносинах між Флінном і розвідувальним співтовариством”, — йдеться в повідомленні.