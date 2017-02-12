ЦРУ ограничило допуск к секретной информации заместителя М.Флинна
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Центральное разведывательное управление США не допустило заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Робину Таунли до высшего уровня секретной информации, передает УНН со ссылкой на Politico.
"Высокопоставленный заместитель советника по национальной безопасности Майкл Флинн был отстранен от особого допуска к секретной информации, что по сути означает прекращение его полномочий в Совете национальной безопасности и повышает уровень напряженности в отношениях между Флинном и разведывательным сообществом", - говорится в сообщении.