ЦРУ ограничило допуск к секретной информации заместителя М.Флинна

"Высокопоставленный заместитель советника по национальной безопасности Майкл Флинн был отстранен от особого допуска к секретной информации, что по сути означает прекращение его полномочий в Совете национальной безопасности и повышает уровень напряженности в отношениях между Флинном и разведывательным сообществом", - говорится в сообщении.