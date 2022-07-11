ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від російських пропагандистів за попередній тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом минулого тижня. Про це пише УНН.
Деталі
Основними темами пропаганди були:
1. Захід втомився від України та скорочуватиме підтримку.
2. Ознаки розколу серед Західних країн.
3. ЗСУ вчиняють військові злочини.
Як роспропаганда висвітлювала ці теми:
1. На Заході почали відчувати відсутність будь-яких перспектив України у військовому протистоянні з рф. До того ж такі величезні витрати на Україну не були передбачені у бюджетах Західних країн, тому вони починають втомлюватися від підтримки України.
2. Найближчим часом Захід «зіллє» Україну і вона залишиться сам на сам з рф. Також спостерігається розбіжність серед Західних країн щодо підтримки України. Деякі з країн вже зараз закликають до пом’якшення санкцій проти рф або навіть до їх скасування.
3. Від безсилої люті ЗСУ безсистемно обстрілюють населені пункти, знущаються з полонених, використовують цивільних заручниками.
Нагадаємо
У Twitter невідомі створили фейковий акаунт Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.