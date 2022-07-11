ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від російських пропагандистів за попередній тиждень

Деталі

Основними темами пропаганди були:

1. Захід втомився від України та скорочуватиме підтримку.

2. Ознаки розколу серед Західних країн.

3. ЗСУ вчиняють військові злочини.

Як роспропаганда висвітлювала ці теми:

1. На Заході почали відчувати відсутність будь-яких перспектив України у військовому протистоянні з рф. До того ж такі величезні витрати на Україну не були передбачені у бюджетах Західних країн, тому вони починають втомлюватися від підтримки України.

2. Найближчим часом Захід «зіллє» Україну і вона залишиться сам на сам з рф. Також спостерігається розбіжність серед Західних країн щодо підтримки України. Деякі з країн вже зараз закликають до пом’якшення санкцій проти рф або навіть до їх скасування.

3. Від безсилої люті ЗСУ безсистемно обстрілюють населені пункти, знущаються з полонених, використовують цивільних заручниками.

Нагадаємо

У Twitter невідомі створили фейковий акаунт Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.