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ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от российских пропагандистов за предыдущую неделю

Киев • УНН

 • 137290 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал на прошлой неделе. Об этом пишет УНН.

Подробности

Основными темами пропаганды были:

1. Запад устал от Украины и будет сокращать поддержку.

2. Признаки раскола среди Западных стран.

3. ВСУ совершают военные преступления.

Как роспропаганда освещала эти темы:

1. На Западе начали испытывать отсутствие каких-либо перспектив Украины в военном противостоянии с РФ. К тому же, такие огромные расходы на Украину не были предусмотрены в бюджетах Западных стран, поэтому они начинают уставать от поддержки Украины.

2. В ближайшее время Запад «сольет» Украину и она останется один на один из РФ. Также наблюдается расхождение среди Западных стран по поддержке Украины. Некоторые из стран уже сейчас призывают к помшению санкций против России или даже к их отмене.

3. От бессильной ярости ВСУ бессистемно обстреливают населенные пункты, издеваются над пленными, используются гражданскими заложниками.

Напомним

В Twitter неизвестные создали фейковый аккаунт Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

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