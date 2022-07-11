ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от российских пропагандистов за предыдущую неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал на прошлой неделе. Об этом пишет УНН.
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Основными темами пропаганды были:
1. Запад устал от Украины и будет сокращать поддержку.
2. Признаки раскола среди Западных стран.
3. ВСУ совершают военные преступления.
Как роспропаганда освещала эти темы:
1. На Западе начали испытывать отсутствие каких-либо перспектив Украины в военном противостоянии с РФ. К тому же, такие огромные расходы на Украину не были предусмотрены в бюджетах Западных стран, поэтому они начинают уставать от поддержки Украины.
2. В ближайшее время Запад «сольет» Украину и она останется один на один из РФ. Также наблюдается расхождение среди Западных стран по поддержке Украины. Некоторые из стран уже сейчас призывают к помшению санкций против России или даже к их отмене.
3. От бессильной ярости ВСУ бессистемно обстреливают населенные пункты, издеваются над пленными, используются гражданскими заложниками.
Напомним
В Twitter неизвестные создали фейковый аккаунт Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.