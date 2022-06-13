ЦПД при РНБО оприлюднив дайджест фейків та маніпуляцій від росії за минулий тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували протягом попереднього тижня, передає УНН.
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Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про основні теми, що просували російські ЗМІ цього тижня:
1. Постачання озброєння Україні затягує конфлікт.
2. Кризові явища у світі змусять Захід піти на поступки рф рано чи пізно.
3. рф успішно долає наслідки західних санкцій, успішно протистоїть економічному тиску Заходу.
Як роспропаганда висвітлювала ці теми:
1. Західне озброєння не виправить ситуацію на фронті, лише затягне конфлікт. Також можливі теракти на Заході з використанням зброї, переданої для України.
2. Конфлікт між рф і Україною призвів до кризових явищ у світі, насамперед, з продовольством та енергоносіями. Порушились ланцюги постачання продовольства, енергоносіїв, що спричинило межу голоду в деяких країнах Африки.
3. Західні санкції проти рф почали давати зворотній ефект – від них почало потерпати населення західних країн. Як наслідок - єдність західних країн щодо підтримки України озброєнням та фінансами похитнулась.
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