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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 44623 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 92356 перегляди

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ЦПД при РНБО оприлюднив дайджест фейків та маніпуляцій від росії за минулий тиждень

ЦПД при РНБО оприлюднив дайджест фейків та маніпуляцій від росії за минулий тиждень

Київ • УНН

 • 210984 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували протягом попереднього тижня, передає УНН.

Деталі

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про основні теми, що просували російські ЗМІ цього тижня:

1. Постачання озброєння Україні затягує конфлікт.

2. Кризові явища у світі змусять Захід піти на поступки рф рано чи пізно.

3. рф успішно долає наслідки західних санкцій, успішно протистоїть економічному тиску Заходу.

Як роспропаганда висвітлювала ці теми:

1. Західне озброєння не виправить ситуацію на фронті, лише затягне конфлікт. Також можливі теракти на Заході з використанням зброї, переданої для України.

2. Конфлікт між рф і Україною призвів до кризових явищ у світі, насамперед, з продовольством та енергоносіями. Порушились ланцюги постачання продовольства, енергоносіїв, що спричинило межу голоду в деяких країнах Африки.

3. Західні санкції проти рф почали давати зворотній ефект – від них почало потерпати населення західних країн. Як наслідок - єдність західних країн щодо підтримки України озброєнням та фінансами похитнулась.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворог поширює фейк про розміщення українського ППО на місці поховання померлих від чуми в Одесі.

Українські Національні Новини

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