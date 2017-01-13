Цьогоріч ще 5-10 банків залишать український ринок – екс-заступник голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У цьому році ще щонайменше 5-10 банків залишать український ринок. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко, передає УНН.
“За моїми розрахунками і прогнозами цього року від 5 до 10 банків ще залишать банківський сектор. Причина тут одна — дуже поганий кредитний портфель, який виник як по вині НБУ і економічного блоку уряду, так і по вині менеджменту та власників банків,” — заявив він.
Як повідомляв УНН, “Платинум банк” визнано неплатоспроможним.
Нагадаємо, банк “Михайлівський” було визнано неплатоспроможним після того як він виконав умови, поставлені перед ним самим НБУ.