Цьогоріч ще 5-10 банків залишать український ринок – екс-заступник голови НБУ

“За моїми розрахунками і прогнозами цього року від 5 до 10 банків ще залишать банківський сектор. Причина тут одна — дуже поганий кредитний портфель, який виник як по вині НБУ і економічного блоку уряду, так і по вині менеджменту та власників банків,” — заявив він.

Як повідомляв УНН, “Платинум банк” визнано неплатоспроможним.

Нагадаємо, банк “Михайлівський” було визнано неплатоспроможним після того як він виконав умови, поставлені перед ним самим НБУ.