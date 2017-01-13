В этом году еще 5-10 банков покинут украинский рынок - экс-заместитель главы НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В этом году еще как минимум 5-10 банков покинут украинский рынок. Об этом в эфире "5 канала" заявил бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко, передает УНН.
"По моим расчетам и прогнозам в этом году от 5 до 10 банков еще плкинут банковский сектор. Причина здесь одна - очень плохой кредитный портфель, который возник как по вине НБУ и экономического блока правительства, так и по вине менеджмента и владельцев банков ", - заявил он.
Как сообщал УНН, "Платинум банк" признан неплатежеспособным.
Напомним, банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным после того как он выполнил условия, поставленные перед ним самим НБУ.