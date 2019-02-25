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Цього тижня прокуратура передасть справу щодо вертолітного майданчика до суду

Цього тижня прокуратура передасть справу щодо вертолітного майданчика до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Цього тижня прокуратура планує передати справу щодо вертолітного майданчика до суду, оскільки слідство по ній вже завершено. Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

“Вертолітна справа — завершене розслідування. Сподіваюсь, що до 1 березня вона буде направлена до суду”, — зазначив Матіос.

За його словами, по справі проходять 52 підозрюваних, 80 адвокатів і 1208 томів справи.

При цьому він додав, що ця справа рухається доволі швидко, оскільки протягом 10 місяців вдалось здійснити таку роботу.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому начальнику Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Києві через те, що він не перешкодив будівництву вертолітного майданчика на Парковій дорозі в місті Києві.

Раніше у Генпрокуратурі повідомляли, що розслідують кримінальне провадження за фактом незаконної передачі Київською міськрадою підприємству ТОВ “Амадеус КО” земельну ділянку в оренду на 25 років для будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі.

У липні минулого року було повідомлено про підозру у “зловживанні владою і службовим становищем” у цій справі екс-меру Києва Леоніду Черновецькому.

Українські Національні Новини

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