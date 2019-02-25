Цього тижня прокуратура передасть справу щодо вертолітного майданчика до суду

“Вертолітна справа — завершене розслідування. Сподіваюсь, що до 1 березня вона буде направлена до суду”, — зазначив Матіос.

За його словами, по справі проходять 52 підозрюваних, 80 адвокатів і 1208 томів справи.

При цьому він додав, що ця справа рухається доволі швидко, оскільки протягом 10 місяців вдалось здійснити таку роботу.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому начальнику Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Києві через те, що він не перешкодив будівництву вертолітного майданчика на Парковій дорозі в місті Києві.



Раніше у Генпрокуратурі повідомляли, що розслідують кримінальне провадження за фактом незаконної передачі Київською міськрадою підприємству ТОВ “Амадеус КО” земельну ділянку в оренду на 25 років для будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі.

У липні минулого року було повідомлено про підозру у “зловживанні владою і службовим становищем” у цій справі екс-меру Києва Леоніду Черновецькому.